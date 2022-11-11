В 1 сезоне сериала «Трансформеры: Земная Искра» в центре событий оказываются брат и сестра подросткового возраста, которые наблюдают за появлением на свет новой породы трансформеров. Тринадцатилетний Робби Малто и его младшая сестра Морган отправились вместе с родителями в небольшой городок. И теперь подростки осваиваются в новой жизни. Трэш и Твич — это трансформеры нового поколения, терраны, — первые, кто родился на планете Земля. Они встречаются с тинейджерами и их родителями. И эта встреча меняет жизнь каждого из персонажей. Теперь им придется стать одной большой семьей и учиться жить вместе.