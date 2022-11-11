Menu
Transformers: EarthSpark 2022, season 1

Season premiere 11 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 22
Runtime 11 hours 0 minute
"Transformers: EarthSpark" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Трансформеры: Земная Искра» в центре событий оказываются брат и сестра подросткового возраста, которые наблюдают за появлением на свет новой породы трансформеров. Тринадцатилетний Робби Малто и его младшая сестра Морган отправились вместе с родителями в небольшой городок. И теперь подростки осваиваются в новой жизни. Трэш и Твич — это трансформеры нового поколения, терраны, — первые, кто родился на планете Земля. Они встречаются с тинейджерами и их родителями. И эта встреча меняет жизнь каждого из персонажей. Теперь им придется стать одной большой семьей и учиться жить вместе.

Transformers: EarthSpark List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Hidden Legacy Part 1
Season 1 Episode 1
11 November 2022
Hidden Legacy Part 2
Season 1 Episode 2
11 November 2022
Moo-ving In
Season 1 Episode 3
11 November 2022
House Rules
Season 1 Episode 4
11 November 2022
Classified
Season 1 Episode 5
11 November 2022
Traditions
Season 1 Episode 6
11 November 2022
Friends and Family
Season 1 Episode 7
11 November 2022
Decoy
Season 1 Episode 8
11 November 2022
Age of Evolution Part 1
Season 1 Episode 9
3 March 2023
Age of Evolution Part 2
Season 1 Episode 10
3 March 2023
Hashtag: Oops
Season 1 Episode 11
3 March 2023
Outakes
Season 1 Episode 12
3 March 2023
Missed Connection
Season 1 Episode 13
3 March 2023
Security Protocols
Season 1 Episode 14
3 March 2023
Bear Necessities
Season 1 Episode 15
3 March 2023
A Stygi Situation
Season 1 Episode 16
28 July 2023
Disarmed
Season 1 Episode 17
28 July 2023
What Dwells Within
Season 1 Episode 18
28 July 2023
Prime Time
Season 1 Episode 19
28 July 2023
Stowed Away, Stowaways
Season 1 Episode 20
28 July 2023
The Battle of Witwicky
Season 1 Episode 21
28 July 2023
The Last Hope
Season 1 Episode 22
28 July 2023
