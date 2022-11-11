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Трансформеры: Земная Искра 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Трансформеры: Земная Искра
Киноафиша Сериалы Трансформеры: Земная Искра Сезоны Сезон 1

Transformers: EarthSpark
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Трансформеры: Земная Искра»

В 1 сезоне сериала «Трансформеры: Земная Искра» в центре событий оказываются брат и сестра подросткового возраста, которые наблюдают за появлением на свет новой породы трансформеров. Тринадцатилетний Робби Малто и его младшая сестра Морган отправились вместе с родителями в небольшой городок. И теперь подростки осваиваются в новой жизни. Трэш и Твич — это трансформеры нового поколения, терраны, — первые, кто родился на планете Земля. Они встречаются с тинейджерами и их родителями. И эта встреча меняет жизнь каждого из персонажей. Теперь им придется стать одной большой семьей и учиться жить вместе.

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Список серий сериала Трансформеры: Земная Искра График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Скрытое наследие, часть 1 Hidden Legacy Part 1
Сезон 1 Серия 1
11 ноября 2022
Скрытое наследие, часть 2 Hidden Legacy Part 2
Сезон 1 Серия 2
11 ноября 2022
Му-винг Ин Moo-ving In
Сезон 1 Серия 3
11 ноября 2022
Домашние правила House Rules
Сезон 1 Серия 4
11 ноября 2022
Классификационный Classified
Сезон 1 Серия 5
11 ноября 2022
Традиции Traditions
Сезон 1 Серия 6
11 ноября 2022
Друзья и семья Friends and Family
Сезон 1 Серия 7
11 ноября 2022
Приманка Decoy
Сезон 1 Серия 8
11 ноября 2022
Эпоха эволюции, часть 1 Age of Evolution Part 1
Сезон 1 Серия 9
3 марта 2023
Эпоха эволюции, часть 2 Age of Evolution Part 2
Сезон 1 Серия 10
3 марта 2023
Хэштег: упс Hashtag: Oops
Сезон 1 Серия 11
3 марта 2023
Ауттейки Outakes
Сезон 1 Серия 12
3 марта 2023
Пропущенное соединение Missed Connection
Сезон 1 Серия 13
3 марта 2023
Протоколы безопасности Security Protocols
Сезон 1 Серия 14
3 марта 2023
Медвежьи нужды Bear Necessities
Сезон 1 Серия 15
3 марта 2023
Ситуация со Стиги A Stygi Situation
Сезон 1 Серия 16
28 июля 2023
Разоружение Disarmed
Сезон 1 Серия 17
28 июля 2023
Что обитает внутри What Dwells Within
Сезон 1 Серия 18
28 июля 2023
Прайм-тайм Prime Time
Сезон 1 Серия 19
28 июля 2023
Спрятались, безбилетники Stowed Away, Stowaways
Сезон 1 Серия 20
28 июля 2023
Битва при Витвики The Battle of Witwicky
Сезон 1 Серия 21
28 июля 2023
Последняя надежда The Last Hope
Сезон 1 Серия 22
28 июля 2023
График выхода всех сериалов
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