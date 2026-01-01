Menu
Crystal Lake , season 1

Crystal Lake
Original title Season 1
Title Сезон 1
"Crystal Lake" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Хрустальное озеро» раскрываются детали предыстории злодеяний, которые происходили в лагере «Хрустальное озеро». Много лет Памела Вурхис охотилась на вожатых, беспощадно убивая их. В последующих частях в центре событий оказался ее возродившийся сын, маньяк в маске хоккеиста по имени Джейсон Вурхиз. В раннем возрасте он утонул, и Памела лишила жизни вожатых, которых считала виновными в гибели своего ребенка. Памела совершала убийства для того, чтобы лагерь больше не работал. В сериале раскрываются подробности из жизни Памелы и Джейсона до этих ужасающих событий.

Series rating

2.9
Rate 12 votes
3 IMDb

Crystal Lake List of episodes

Season 1
