В 1 сезоне сериала «Хрустальное озеро» раскрываются детали предыстории злодеяний, которые происходили в лагере «Хрустальное озеро». Много лет Памела Вурхис охотилась на вожатых, беспощадно убивая их. В последующих частях в центре событий оказался ее возродившийся сын, маньяк в маске хоккеиста по имени Джейсон Вурхиз. В раннем возрасте он утонул, и Памела лишила жизни вожатых, которых считала виновными в гибели своего ребенка. Памела совершала убийства для того, чтобы лагерь больше не работал. В сериале раскрываются подробности из жизни Памелы и Джейсона до этих ужасающих событий.