Vasha tetya Lyusi 2022, season 1

Ваша тетя Люси 12+
Title Сезон 1
Season premiere 5 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Vasha tetya Lyusi" season 1 description
В 1 сезоне сериала «Ваша тетя Люси» пенсионерка Людмила Ренье возвращается из Парижа в Россию, где у нее остались две племянницы. Вероника и Оля не очень рады приезду родственницы. Тетя Люси славится тем, что обожает вмешиваться в жизнь своих племянниц и раздавать непрошеные советы. У обеих героинь в жизни непростой период. У Ольги кризис в отношениях с мужем, а Вероника лишилась престижной работы и задолжала крупную сумму денег. Они пытаются скрыть происходящее от тетки, но той все становится известно. Она с энтузиазмом начинает спасать племянниц, но в скором времени становится понятно, что тете Люсе самой нужна помощь.

Series rating

4.0
Rate 11 votes
3.5 IMDb

"Vasha tetya Lyusi" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
5 November 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
5 November 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
5 November 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
5 November 2022
