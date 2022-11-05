"Vasha tetya Lyusi" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Ваша тетя Люси» пенсионерка Людмила Ренье возвращается из Парижа в Россию, где у нее остались две племянницы. Вероника и Оля не очень рады приезду родственницы. Тетя Люси славится тем, что обожает вмешиваться в жизнь своих племянниц и раздавать непрошеные советы. У обеих героинь в жизни непростой период. У Ольги кризис в отношениях с мужем, а Вероника лишилась престижной работы и задолжала крупную сумму денег. Они пытаются скрыть происходящее от тетки, но той все становится известно. Она с энтузиазмом начинает спасать племянниц, но в скором времени становится понятно, что тете Люсе самой нужна помощь.

