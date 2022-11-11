Menu
Season premiere 11 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 7
Runtime 2 hours 41 minutes
В 1 сезоне сериала «Высокое напряжение» в недалеком будущем наука делает значительный скачок вперед. Теперь ученые могут превратить обычного человека в супергероя, расширив возможности его мозга. Но для взрослых такая операция опасна, лучше всего подходит неокрепшее и постоянно развивающееся сознание подростка. Когда мальчишка-курьер приносит в лабораторию пиццу, он невольно оказывается вовлечен в первый эксперимент. Выясняется, что теперь он может останавливать время, влиять на других людей, переносить вещи в пространстве и даже клонировать самого себя. Вскоре он знакомится с другими подопытными.

5.4 IMDb
Test Subject Thirteen
Season 1 Episode 1
11 November 2022
Copycat
Season 1 Episode 2
11 November 2022
Picture Perfect
Season 1 Episode 3
11 November 2022
Entangled
Season 1 Episode 4
11 November 2022
Permanent Detention
Season 1 Episode 5
11 November 2022
Parental Controls
Season 1 Episode 6
11 November 2022
No Place Like Home
Season 1 Episode 7
11 November 2022
