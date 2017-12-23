В 1 сезоне сериала «Хваюги» действие происходит в 2017 году. Джин Сон-ми, будучи совсем маленькой, способна видеть то, что скрывается от взгляда обычных людей. Она дружит с двумя созданиями, которых считает феями, Сон О-гонгом и ВуХви-чулем. На самом деле это полубог и демон. Девочка заключает сделку с демоном. Теперь он должен защищать девочку от монстров, которых она видит. Но тот обманывает ее и оставляет одну в мире, полном зла, чтобы она могла постоять за себя самостоятельно. Однако Джин Сон-ми снова встречает полубога и демона в будущем. К большому неудовольствию девушки, ее забирает к себе Сон О Гонг.