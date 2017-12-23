Menu
A Korean Odyssey 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 23 December 2017
Production year 2017
Number of episodes 20
Runtime 28 hours 20 minutes
"A Korean Odyssey" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Хваюги» действие происходит в 2017 году. Джин Сон-ми, будучи совсем маленькой, способна видеть то, что скрывается от взгляда обычных людей. Она дружит с двумя созданиями, которых считает феями, Сон О-гонгом и ВуХви-чулем. На самом деле это полубог и демон. Девочка заключает сделку с демоном. Теперь он должен защищать девочку от монстров, которых она видит. Но тот обманывает ее и оставляет одну в мире, полном зла, чтобы она могла постоять за себя самостоятельно. Однако Джин Сон-ми снова встречает полубога и демона в будущем. К большому неудовольствию девушки, ее забирает к себе Сон О Гонг.

"A Korean Odyssey" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
23 December 2017
Episode 2
25 December 2017
Episode 3
6 January 2018
Episode 4
7 January 2018
Episode 5
13 January 2018
Episode 6
14 January 2018
Episode 7
20 January 2018
Episode 8
21 January 2018
Episode 9
27 January 2018
Episode 10
28 January 2018
Episode 11
3 February 2018
Episode 12
4 February 2018
Episode 13
10 February 2018
Episode 14
11 February 2018
Episode 15
17 February 2018
Episode 16
18 February 2018
Episode 17
24 February 2018
Episode 18
25 February 2018
Episode 19
3 March 2018
Episode 20
4 March 2018
