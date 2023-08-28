В 1 сезоне сериала «Кибер Иван» министр инноваций России по имени Борис поручает одному из самых одаренных инженеров страны разработать робота-домработника нового поколения. Он должен быть как две капли воды похож на живого человека, но выполнять все указания своего хозяина. В порыве вдохновения ученый «срисовывает» внешность андроида со своего сына Ивана. Вот только по нелепой случайности настоящий парень ломает своего двойника. Отец оказывается в безвыходном положении: готовый робот нужен заказчику буквально уже вчера. Тогда Ваня решает искупить вину и притвориться гаджетом. Он отправляется в дом Бориса и его жены.