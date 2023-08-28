Menu
Kiber Ivan 2023, season 1

Kiber Ivan 16+
Title Сезон 1
Season premiere 28 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 12 minutes
"Kiber Ivan" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Кибер Иван» министр инноваций России по имени Борис поручает одному из самых одаренных инженеров страны разработать робота-домработника нового поколения. Он должен быть как две капли воды похож на живого человека, но выполнять все указания своего хозяина. В порыве вдохновения ученый «срисовывает» внешность андроида со своего сына Ивана. Вот только по нелепой случайности настоящий парень ломает своего двойника. Отец оказывается в безвыходном положении: готовый робот нужен заказчику буквально уже вчера. Тогда Ваня решает искупить вину и притвориться гаджетом. Он отправляется в дом Бориса и его жены.

5.8 IMDb
Kiber Ivan List of episodes TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
28 August 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
28 August 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
29 August 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
30 August 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
31 August 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
4 September 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
5 September 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
6 September 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
7 September 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
11 September 2023
Серия 11
Season 1 Episode 11
12 September 2023
Серия 12
Season 1 Episode 12
13 September 2023
Серия 13
Season 1 Episode 13
14 September 2023
TV series release schedule
