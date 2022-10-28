В 1 сезоне сериала «Серийные убийцы Индии: Убийство в зале суда» события происходят в Индии. Это история об убийстве линчевателями подозреваемого в серии жестоких преступлений. Индийский насильник по имени Бхарат Каличаран, также известный как Акку Ядав, в 2004 году был убит прямо в зале суда. Множество женщин ворвались в зал суда и убили Ядава с помощью острого оружия и камней в отместку за его десятилетний террор в местных трущобах. Ядав орудовал в городе Нагпур, и, как стало известно впоследствии, сотрудники правоохранительных органов умышленно не мешали ему. Он совершал многочисленные нападения на женщин, не опасаясь последствий.