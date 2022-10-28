Menu
García! 2022, season 1

García!
Title Сезон 1
Season premiere 28 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 48 minutes
В 1 сезоне сериала «Гарсия!» события происходят в современной Испании, в которой царит политический хаос. Репортер Антония узнает о давнем заговоре. Оказывается, еще со времен существования фашистских спецслужб в лаборатории оказался заморожен суперагент Гарсия. Антонии удалось вернуть его к жизни. Идеальный солдат запрограммирован беспрекословно подчиняться приказам. Прежний мир сталкивается с новым. Гарсия и Антония должны научиться работать вместе, ведь они все глубже и глубже втягиваются в политический заговор, который угрожает свергнуть демократию и снова погрузить Испанию в жестокую диктатуру.

5.7
5.9 IMDb

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
28 October 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
28 October 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
4 November 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
11 November 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
18 November 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
25 November 2022
