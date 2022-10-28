В 1 сезоне сериала «Гарсия!» события происходят в современной Испании, в которой царит политический хаос. Репортер Антония узнает о давнем заговоре. Оказывается, еще со времен существования фашистских спецслужб в лаборатории оказался заморожен суперагент Гарсия. Антонии удалось вернуть его к жизни. Идеальный солдат запрограммирован беспрекословно подчиняться приказам. Прежний мир сталкивается с новым. Гарсия и Антония должны научиться работать вместе, ведь они все глубже и глубже втягиваются в политический заговор, который угрожает свергнуть демократию и снова погрузить Испанию в жестокую диктатуру.