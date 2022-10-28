Menu
Si lo hubiera sabido 2022, season 1

Si lo hubiera sabido season 1 poster
Si lo hubiera sabido 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 40 minutes
"Si lo hubiera sabido" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Если бы» тридцатилетняя Эмма тяготится супружеской жизнью с Нандо. Они в браке уже десять лет, и от былой романтики не осталось и следа. Эмма вязнет в рутине, все чаще задумывается о разводе и с грустью думает о том, что ей не следовало выходить замуж. Жизнь молодой женщины меняется, когда она решает отправиться с друзьями посмотреть лунное затмение. Сбой во времени переносит ее на десять лет назад, в 2008 год. Теперь 30-летнее сознание Эммы попало в ее 20-летнее тело. Жизнь дает ей шанс переоценить, кем она была и кем хочет стать, с явным преимуществом, поскольку она уже знает, что ждет ее в следующем десятилетии.

Series rating

6.1
Rate 11 votes
6.2 IMDb

Si lo hubiera sabido List of episodes

Season 1
Blood Moon
Season 1 Episode 1
28 October 2022
Back to Paris
Season 1 Episode 2
28 October 2022
Strangers in the Night
Season 1 Episode 3
28 October 2022
Connect Moon
Season 1 Episode 4
28 October 2022
Nando vs. Rubén
Season 1 Episode 5
28 October 2022
Happy Birthday, Emma
Season 1 Episode 6
28 October 2022
Where is Rubén?
Season 1 Episode 7
28 October 2022
Back to the Future
Season 1 Episode 8
28 October 2022
