В 1 сезоне сериала «Если бы» тридцатилетняя Эмма тяготится супружеской жизнью с Нандо. Они в браке уже десять лет, и от былой романтики не осталось и следа. Эмма вязнет в рутине, все чаще задумывается о разводе и с грустью думает о том, что ей не следовало выходить замуж. Жизнь молодой женщины меняется, когда она решает отправиться с друзьями посмотреть лунное затмение. Сбой во времени переносит ее на десять лет назад, в 2008 год. Теперь 30-летнее сознание Эммы попало в ее 20-летнее тело. Жизнь дает ей шанс переоценить, кем она была и кем хочет стать, с явным преимуществом, поскольку она уже знает, что ждет ее в следующем десятилетии.