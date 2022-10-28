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Если бы 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Если бы
Киноафиша Сериалы Если бы Сезоны Сезон 1

Si lo hubiera sabido 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Если бы»

В 1 сезоне сериала «Если бы» тридцатилетняя Эмма тяготится супружеской жизнью с Нандо. Они в браке уже десять лет, и от былой романтики не осталось и следа. Эмма вязнет в рутине, все чаще задумывается о разводе и с грустью думает о том, что ей не следовало выходить замуж. Жизнь молодой женщины меняется, когда она решает отправиться с друзьями посмотреть лунное затмение. Сбой во времени переносит ее на десять лет назад, в 2008 год. Теперь 30-летнее сознание Эммы попало в ее 20-летнее тело. Жизнь дает ей шанс переоценить, кем она была и кем хочет стать, с явным преимуществом, поскольку она уже знает, что ждет ее в следующем десятилетии.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий сериала Если бы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Кровавая луна Blood Moon
Сезон 1 Серия 1
28 октября 2022
И вновь Париж Back to Paris
Сезон 1 Серия 2
28 октября 2022
Незнакомцы в ночи Strangers in the Night
Сезон 1 Серия 3
28 октября 2022
Связь с луной Connect Moon
Сезон 1 Серия 4
28 октября 2022
Нандо против Рубена Nando vs. Rubén
Сезон 1 Серия 5
28 октября 2022
С днем рождения, Эмма Happy Birthday, Emma
Сезон 1 Серия 6
28 октября 2022
Где Рубен? Where is Rubén?
Сезон 1 Серия 7
28 октября 2022
Назад в будущее Back to the Future
Сезон 1 Серия 8
28 октября 2022
График выхода всех сериалов
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