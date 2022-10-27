Menu
Earthstorm 2022, season 1

Earthstorm 12+
Season premiere 27 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 8 minutes
"Earthstorm" season 1 description

В 1 сезоне сериала «В неспоконом краю» представлены истории людей, ставших очевидцами или жертвами глобальных природных катаклизмов. Это история о разрушительных силах природы и их последствиях для человеческой жизни. Ураганы, цунами, извержения вулканов, грозы, торнадо и землетрясения способны стереть с лица земли целые селения и уничтожить множество людей. Те, кому удалось выжить после природных катастроф, делятся своим опытом и пережитым потрясением. Среди героев проекта — спасатели, путешественники, моряки и любители острых ощущений. Каждый из них может по праву считать, что родился на свет дважды.

Series rating

7.0
Rate 13 votes
7.2 IMDb

Earthstorm List of episodes

Season 1
Tornado
Season 1 Episode 1
27 October 2022
Volcano
Season 1 Episode 2
27 October 2022
Earthquake
Season 1 Episode 3
27 October 2022
Hurricane
Season 1 Episode 4
27 October 2022
