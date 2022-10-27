В 1 сезоне сериала «В неспоконом краю» представлены истории людей, ставших очевидцами или жертвами глобальных природных катаклизмов. Это история о разрушительных силах природы и их последствиях для человеческой жизни. Ураганы, цунами, извержения вулканов, грозы, торнадо и землетрясения способны стереть с лица земли целые селения и уничтожить множество людей. Те, кому удалось выжить после природных катастроф, делятся своим опытом и пережитым потрясением. Среди героев проекта — спасатели, путешественники, моряки и любители острых ощущений. Каждый из них может по праву считать, что родился на свет дважды.