Corpo Libero 2022, season 1

Title Сезон 1
Season premiere 26 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 0 minute
"Corpo Libero" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Гимнастки» действие происходит в итальянских Альпах, куда ежегодно стекаются все любители горнолыжного спорта. Несколько девочек-подростков из элитной женской команды приезжают сюда на международные соревнования. Они полны сил. Каждая из них обладает духом настоящего бойца, они не терпят конкуренции и не позволят никому одержать над собой верх. Девушки будут жить вместе. Они усиленно тренируются и не собираются отдавать свою победу. Каждой из них предстоит преодолеть собственные слабости, столкнуться с первыми в жизни взрослыми испытаниями и сделать непростой выбор.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.5 IMDb
Season 1
Episodio 1
Season 1 Episode 1
26 October 2022
Episodio 2
Season 1 Episode 2
26 October 2022
Episodio 3
Season 1 Episode 3
2 November 2022
Episodio 4
Season 1 Episode 4
2 November 2022
Episodio 5
Season 1 Episode 5
9 November 2022
Episodio 6
Season 1 Episode 6
9 November 2022
