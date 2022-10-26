В 1 сезоне сериала «Гимнастки» действие происходит в итальянских Альпах, куда ежегодно стекаются все любители горнолыжного спорта. Несколько девочек-подростков из элитной женской команды приезжают сюда на международные соревнования. Они полны сил. Каждая из них обладает духом настоящего бойца, они не терпят конкуренции и не позволят никому одержать над собой верх. Девушки будут жить вместе. Они усиленно тренируются и не собираются отдавать свою победу. Каждой из них предстоит преодолеть собственные слабости, столкнуться с первыми в жизни взрослыми испытаниями и сделать непростой выбор.