В 1 сезоне сериала «Слепой метод» Ксения Воронцова устроилась к полковнику Анатолию Акимову, который после неудачного покушения полностью ослеп. Акимов лжет ей и заставляет оказать ему помощь. Даже не догадываясь, что происходит, Ксения помогает Анатолию подставить мужчину, обвинив его в убийстве, к которому тот не имеет никакого отношения. Выяснив, что оказала содействие преступнику, Ксения в отчаянии. Она понимает, что не может рассказать сотрудникам правоохранительных органов правду, ведь тогда ее упрячут за решетку вместе с Акимовым. Ксения решает, что сможет найти настоящего убийцу самостоятельно.