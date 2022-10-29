Menu
Slepoy metod 2022, season 1

Слепой метод 12+
Title Сезон 1
Season premiere 29 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Slepoy metod" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Слепой метод» Ксения Воронцова устроилась к полковнику Анатолию Акимову, который после неудачного покушения полностью ослеп. Акимов лжет ей и заставляет оказать ему помощь. Даже не догадываясь, что происходит, Ксения помогает Анатолию подставить мужчину, обвинив его в убийстве, к которому тот не имеет никакого отношения. Выяснив, что оказала содействие преступнику, Ксения в отчаянии. Она понимает, что не может рассказать сотрудникам правоохранительных органов правду, ведь тогда ее упрячут за решетку вместе с Акимовым. Ксения решает, что сможет найти настоящего убийцу самостоятельно.

"Slepoy metod" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
29 October 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
29 October 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
29 October 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
29 October 2022
