Komanda MATCh season 1 watch online

Komanda MATCh season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Komanda MATCh Seasons Season 1
Команда МАТЧ 0+
Title Сезон 1
Season premiere 24 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 19
Runtime 2 hours 13 minutes
"Komanda MATCh" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Команда МАТЧ» в мире зверей объявляется спортивный сезон. На Олимпиаду приглашаются все команды, которые не боятся заявить о себе во всеуслышание и сразиться на поле с сильнейшими конкурентами. Среди участников оказывается и довольно причудливый коллектив. В одной общей команде каким-то чудом объединяются волк, лев, лиса, кот, як и бегемот. Сперва все смеются над этими ребятами: где это видано – дружить представителям столь разных видов, да еще и надеяться на победу в соревнованиях? Но вскоре становится понятно, что герои настроены решительно и никакие препятствия не смогут их остановить

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Komanda MATCh" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Открытие
Season 1 Episode 1
24 September 2022
Эстафета
Season 1 Episode 2
24 September 2022
Брусья для бегемотиков
Season 1 Episode 3
24 September 2022
Рывок
Season 1 Episode 4
24 September 2022
Кто быстрее?
Season 1 Episode 5
24 September 2022
Первый полет
Season 1 Episode 6
8 October 2022
Сила гравитации
Season 1 Episode 7
8 October 2022
Самый умный
Season 1 Episode 8
8 October 2022
Лишний игрок
Season 1 Episode 9
12 January 2023
Вижу цель
Season 1 Episode 10
12 January 2023
Дискобол
Season 1 Episode 11
18 January 2023
Свой путь
Season 1 Episode 12
18 January 2023
Настоящий капитан
Season 1 Episode 13
18 January 2023
Среди друзей
Season 1 Episode 14
18 January 2023
Феномен рюкзака
Season 1 Episode 15
15 February 2023
Гармония
Season 1 Episode 16
15 February 2023
Музыкальная дорожка
Season 1 Episode 17
15 March 2023
Серия 18
Season 1 Episode 18
12 April 2023
Серия 19
Season 1 Episode 19
12 April 2023
