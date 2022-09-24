В 1 сезоне сериала «Команда МАТЧ» в мире зверей объявляется спортивный сезон. На Олимпиаду приглашаются все команды, которые не боятся заявить о себе во всеуслышание и сразиться на поле с сильнейшими конкурентами. Среди участников оказывается и довольно причудливый коллектив. В одной общей команде каким-то чудом объединяются волк, лев, лиса, кот, як и бегемот. Сперва все смеются над этими ребятами: где это видано – дружить представителям столь разных видов, да еще и надеяться на победу в соревнованиях? Но вскоре становится понятно, что герои настроены решительно и никакие препятствия не смогут их остановить