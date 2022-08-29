Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Suspect 2022, season 1

The Suspect season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Suspect Seasons Season 1
The Suspect
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 29 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 5
Runtime 5 hours 0 minute
"The Suspect" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Подозреваемый» уважаемый доктор психологии Джо О'Лафлин ведет успешную и дорогую частную практику в Лондоне. Помимо любимой работы, у героя есть красавица-жена, замечательная дочка, прекрасный дом и все, о чем только может мечтать мужчина. Но все меняется, когда Джо внезапно становится основным подозреваемым в деле об убийстве. Выясняется, что одна из его недавно пропавших пациенток уже пару недель покоится в незаконно вырытой могиле с 21 ножевым ранением на теле. Сперва психолога просят лишь составить портрет женщины, но постепенно становится очевидно, что у него был мотив.

Series rating

6.6
Rate 13 votes
6.9 IMDb

"The Suspect" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
29 August 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
5 September 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
12 September 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
20 September 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
26 September 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more