В 1 сезоне сериала «Подозреваемый» уважаемый доктор психологии Джо О'Лафлин ведет успешную и дорогую частную практику в Лондоне. Помимо любимой работы, у героя есть красавица-жена, замечательная дочка, прекрасный дом и все, о чем только может мечтать мужчина. Но все меняется, когда Джо внезапно становится основным подозреваемым в деле об убийстве. Выясняется, что одна из его недавно пропавших пациенток уже пару недель покоится в незаконно вырытой могиле с 21 ножевым ранением на теле. Сперва психолога просят лишь составить портрет женщины, но постепенно становится очевидно, что у него был мотив.