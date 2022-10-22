В 1 сезоне сериала «Звоните в полицию!» в центре сюжета оказывается милая молодая девушка Глафира Назарова. Она добра, красива, талантлива и отзывчива. Не хватает Глаше лишь одного – везучести. У героини что ни шаг – то приключение, причем многих из этих приключений она с удовольствием предпочла бы избежать. Только ей начинает нравиться парень, как он заводит другую. Только карьера начинает идти в гору, как начальник придирается к досадному недоразумению и увольняет. А в довершение ко всему этому Глаша еще и лишается жилья из-за ссоры с квартирной хозяйкой. Тогда она решает исполнить давнюю мечту и идет на стажировку в полицию.