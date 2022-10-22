Menu
Zvonite v policiyu! 2022 - 2023 season 1

Zvonite v policiyu! season 1 poster
Звоните в полицию! 12+
Title Сезон 1
Season premiere 22 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Звоните в полицию!» в центре сюжета оказывается милая молодая девушка Глафира Назарова. Она добра, красива, талантлива и отзывчива. Не хватает Глаше лишь одного – везучести. У героини что ни шаг – то приключение, причем многих из этих приключений она с удовольствием предпочла бы избежать. Только ей начинает нравиться парень, как он заводит другую. Только карьера начинает идти в гору, как начальник придирается к досадному недоразумению и увольняет. А в довершение ко всему этому Глаша еще и лишается жилья из-за ссоры с квартирной хозяйкой. Тогда она решает исполнить давнюю мечту и идет на стажировку в полицию.

0.0
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
22 October 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
22 October 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
22 October 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
22 October 2022
