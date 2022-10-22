В 1 сезоне сериала «Весна перемен» Нина работает преподавателем русского языка и литературы в районной школе. Она посвящает все свое свободное время ученикам. Нина и сама хотела бы стать матерью, но ее супруг убежден, что они не могут себе позволить этого ввиду материального положения. Больше всего из ее подопечных Нину заботит подросток Федор. Его мать отсидела срок и теперь злоупотребляет алкоголем, бабушка тяжело больна, а сам мальчик неоднократно воровал. Нина решает окружить ученика заботой и заменить ему мать. Погрузившись в его проблемы, она не замечает, что с ее здоровьем тоже не все в порядке...