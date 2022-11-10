В 1 сезоне сериала «Англичанка» действие происходит в США в 1890 году. Леди Корнелия Локк отправляется в путешествие по Дикому Западу, чтобы отыскать убийцу сына Корнелии и заставить этого человека заплатить за его гибель. Ее сопровождает бывший разведчик Эл Уипп. Героям предстоит пройти через множество испытаний. На каждом углу их будет подстерегать угроза. Обоих героев чуть не повесят, но им удастся обвести врагов вокруг пальца. Затем Корнелия и Уипп попадут в перестрелку, но Уипп превратит преследователей в трупы одного за другим при помощи винтовки, которая всегда находится при нем.