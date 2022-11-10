Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The English 2022, season 1

The English season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The English Seasons Season 1
The English
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
"The English" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Англичанка» действие происходит в США в 1890 году. Леди Корнелия Локк отправляется в путешествие по Дикому Западу, чтобы отыскать убийцу сына Корнелии и заставить этого человека заплатить за его гибель. Ее сопровождает бывший разведчик Эл Уипп. Героям предстоит пройти через множество испытаний. На каждом углу их будет подстерегать угроза. Обоих героев чуть не повесят, но им удастся обвести врагов вокруг пальца. Затем Корнелия и Уипп попадут в перестрелку, но Уипп превратит преследователей в трупы одного за другим при помощи винтовки, которая всегда находится при нем.

Series rating

7.5
Rate 13 votes
7.8 IMDb

"The English" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
What You Want and What You Need
Season 1 Episode 1
10 November 2022
Path of the Dead
Season 1 Episode 2
10 November 2022
Vultures on the Line
Season 1 Episode 3
10 November 2022
The Wounded Wolf
Season 1 Episode 4
10 November 2022
The Buffalo Gun
Season 1 Episode 5
10 November 2022
Cherished
Season 1 Episode 6
10 November 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more