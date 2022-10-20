Menu
Pravo na svobodu 2022, season 1

Pravo na svobodu season 1 poster
Право на свободу 16+
Title Сезон 1
Season premiere 20 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 28 minutes
"Pravo na svobodu" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Право на свободу» успешный программист Антон узнал, что его мать пропала по пути в аэропорт. Он собирался переехать на Кипр, где ему предложили отличную работу. Антон развернул машину, а вместе с тем повернулась на 180 градусов и вся его жизнь. Герой столкнулся с рабовладельческой мафией, нелегальными организациями, а также узнал о волонтерах, которые небезразличны к людям и пытаются оказать поддержку всем, кому могут, даже если им самим угрожает опасность. Антон встретил единомышленника в лице Кирилла, руководителя волонтерского движения «Либертас», а также Виктории, которая никогда не боится рисковать.

Series rating

7.8
Rate 11 votes
7.9 IMDb

Pravo na svobodu List of episodes

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
20 October 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
20 October 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
27 October 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
3 November 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
10 November 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
17 November 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
24 November 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
1 December 2022
