В 1 сезоне сериала «Право на свободу» успешный программист Антон узнал, что его мать пропала по пути в аэропорт. Он собирался переехать на Кипр, где ему предложили отличную работу. Антон развернул машину, а вместе с тем повернулась на 180 градусов и вся его жизнь. Герой столкнулся с рабовладельческой мафией, нелегальными организациями, а также узнал о волонтерах, которые небезразличны к людям и пытаются оказать поддержку всем, кому могут, даже если им самим угрожает опасность. Антон встретил единомышленника в лице Кирилла, руководителя волонтерского движения «Либертас», а также Виктории, которая никогда не боится рисковать.