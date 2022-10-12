В 1 сезоне сериала «Танго для одной» в центре событий оказывается молодая женщина по имени Александра. Она 15 лет работала в архиве и не собиралась радикально менять свою жизнь, но к этому героиню вынудили обстоятельства. Неожиданно она узнает, что может претендовать на наследство. Саше досталось целое состояние от сестры, которая пропала без вести. Вместе с крупной суммой Саше перепали и серьезные проблемы. Ее сестра была связана с преступным миром, представители которого занялись поисками Саши. Ей пришлось изменить внешность и начать вести себя по-другому. Она успешно избежала западни, чтобы угодить в любовные сети.