Tango dlya odnoy 2022, season 1

Танго для одной 12+
Season premiere 12 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Tango dlya odnoy" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Танго для одной» в центре событий оказывается молодая женщина по имени Александра. Она 15 лет работала в архиве и не собиралась радикально менять свою жизнь, но к этому героиню вынудили обстоятельства. Неожиданно она узнает, что может претендовать на наследство. Саше досталось целое состояние от сестры, которая пропала без вести. Вместе с крупной суммой Саше перепали и серьезные проблемы. Ее сестра была связана с преступным миром, представители которого занялись поисками Саши. Ей пришлось изменить внешность и начать вести себя по-другому. Она успешно избежала западни, чтобы угодить в любовные сети.

"Tango dlya odnoy" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
12 October 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
12 October 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
12 October 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
12 October 2022
TV series release schedule
