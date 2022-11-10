В 1 сезоне сериала «Онлайф» раньше жизнь главных героинь строилась вокруг притворства. Они сами создавали в виртуальном пространстве образ, которому не соответствовали в реальной жизни, публиковали лучшие фотографии и всячески демонстрировали, что счастливы. Теперь им предстоит максимально прожить свои истинные эмоции, научиться слышать себя и сделать существенный шаг к своим желаниям в реальной жизни. Героини станут участницами психологического марафона, после чего их жизнь существенно поменяется. Теперь в рамках марафона подруги выкладывают истории о «счастливом материнстве», «семейной жизни», «любви» и «увлечениях».