Strange 2003, season 1

Strange season 1 poster
Strange 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 31 May 2003
Production year 2003
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Секретные материалы Стрейнджа» пастор Джон Стрейндж проводит службы и наставляет прихожан в провинциальной католической церкви небольшого городка. Но его вера в незыблемость света и добра терпит серьезное испытание, когда поблизости начинают происходить кошмарные убийства. Мужчина понимает, что в мире существуют и темные силы, способные влиять на людей, вне зависимости от их веры в Бога и исполнения церковных ритуалов. За эти домыслы Джона отстраняют от церкви, но он не отчаивается и посвящает себя доказательству существования демонов, а главное – борьбе с ними.

7.2
Rate 13 votes
7.5 IMDb

TV series release schedule
Season 1
Zoxim
Season 1 Episode 1
31 May 2003
Kaa-Jinn
Season 1 Episode 2
7 June 2003
Costa Burra
Season 1 Episode 3
14 June 2003
Incubus
Season 1 Episode 4
21 June 2003
Dubuykk
Season 1 Episode 5
28 June 2003
Asmoth
Season 1 Episode 6
5 July 2003
