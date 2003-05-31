В 1 сезоне сериала «Секретные материалы Стрейнджа» пастор Джон Стрейндж проводит службы и наставляет прихожан в провинциальной католической церкви небольшого городка. Но его вера в незыблемость света и добра терпит серьезное испытание, когда поблизости начинают происходить кошмарные убийства. Мужчина понимает, что в мире существуют и темные силы, способные влиять на людей, вне зависимости от их веры в Бога и исполнения церковных ритуалов. За эти домыслы Джона отстраняют от церкви, но он не отчаивается и посвящает себя доказательству существования демонов, а главное – борьбе с ними.