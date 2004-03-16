Menu
Season premiere 16 March 2004
Production year 2004
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 12 minutes
В 1 сезоне сериала «Мальчик в перьях» события разворачиваются в небольшом британском городке, где живет юный парень по имени Роберт Ноубл. Ему совсем немного лет, но он уже чувствует, что отличается от своих сверстников. Он умнее и начитаннее их, а его интересы вызывают у других ребят лишь насмешки и оскорбления, поэтому у мальчика совсем нет друзей. Зато он любит посещать дом престарелых и проводить время с одинокими стариками, которые находят его добрым и очаровательным молодым человеком. Одна из постоялиц дома Эдит Соррел особенно сближается с Робертом и просит его расследовать давнюю смерть маленького мальчика.

7.0
Rate 13 votes
7.3 IMDb

Norbert No-Bottle
Season 1 Episode 1
16 March 2004
Chance House
Season 1 Episode 2
18 March 2004
Strawberry Jam
Season 1 Episode 3
23 March 2004
Sleep Over
Season 1 Episode 4
25 March 2004
The Coat of Feathers
Season 1 Episode 5
30 March 2004
Firebird
Season 1 Episode 6
2 April 2004
