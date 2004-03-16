В 1 сезоне сериала «Мальчик в перьях» события разворачиваются в небольшом британском городке, где живет юный парень по имени Роберт Ноубл. Ему совсем немного лет, но он уже чувствует, что отличается от своих сверстников. Он умнее и начитаннее их, а его интересы вызывают у других ребят лишь насмешки и оскорбления, поэтому у мальчика совсем нет друзей. Зато он любит посещать дом престарелых и проводить время с одинокими стариками, которые находят его добрым и очаровательным молодым человеком. Одна из постоялиц дома Эдит Соррел особенно сближается с Робертом и просит его расследовать давнюю смерть маленького мальчика.