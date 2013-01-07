Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Privates 2013, season 1

Privates season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Privates Seasons Season 1
Privates
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 January 2013
Production year 2013
Number of episodes 5
Runtime 3 hours 45 minutes
"Privates" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Рядовые» события разворачиваются в Великобритании 60-х годов прошлого века. Несмотря на то что мировые войны остались позади, на карте все еще есть горячие точки, требующие свежей крови. Восемь парней-новобранцев британской армии впервые прибывают в свой полк, где им предстоит возмужать и пройти через первые в жизни серьезные испытания. Все герои знакомы с детских лет, и хотя они прежде и не были близкими друзьями, им придется поддерживать друг друга на этом непростом пути. Подготовка в военном лагере дается им тяжело, но постепенно жизнь начинает обретать новые краски.

Series rating

7.2
Rate 12 votes
7.4 IMDb

"Privates" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
7 January 2013
Episode 2
Season 1 Episode 2
8 January 2013
Episode 3
Season 1 Episode 3
9 January 2013
Episode 4
Season 1 Episode 4
10 January 2013
Episode 5
Season 1 Episode 5
11 January 2013
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more