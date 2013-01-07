В 1 сезоне сериала «Рядовые» события разворачиваются в Великобритании 60-х годов прошлого века. Несмотря на то что мировые войны остались позади, на карте все еще есть горячие точки, требующие свежей крови. Восемь парней-новобранцев британской армии впервые прибывают в свой полк, где им предстоит возмужать и пройти через первые в жизни серьезные испытания. Все герои знакомы с детских лет, и хотя они прежде и не были близкими друзьями, им придется поддерживать друг друга на этом непростом пути. Подготовка в военном лагере дается им тяжело, но постепенно жизнь начинает обретать новые краски.