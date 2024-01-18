В 1 сезоне сериала «Прѣлесть» действие происходит на провинциальном заводе. В 90-е здесь царило беззаконие, но теперь все выглядит вполне пристойно и рабочие вовремя получают заработную плату. Однако угонщик автомобилей, известный как Цыган, уверен, что у руля стоят бесчестные люди. Он решает самостоятельно установить «справедливость» и угоняет автомобили у тех, кто «этого достоин», а таких, по его мнению, немало. Однако главная несправедливость в его жизни – гибель отца. Цыган хочет отомстить тем, но повинен в смерти родителя. Прошло двадцать лет, а он так и не нашел ответственных за это преступление.