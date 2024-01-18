Menu
Season premiere 18 January 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 36 minutes
В 1 сезоне сериала «Прѣлесть» действие происходит на провинциальном заводе. В 90-е здесь царило беззаконие, но теперь все выглядит вполне пристойно и рабочие вовремя получают заработную плату. Однако угонщик автомобилей, известный как Цыган, уверен, что у руля стоят бесчестные люди. Он решает самостоятельно установить «справедливость» и угоняет автомобили у тех, кто «этого достоин», а таких, по его мнению, немало. Однако главная несправедливость в его жизни – гибель отца. Цыган хочет отомстить тем, но повинен в смерти родителя. Прошло двадцать лет, а он так и не нашел ответственных за это преступление.

6.6
5.6 IMDb

Серия 1
Season 1 Episode 1
18 January 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
18 January 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
25 January 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 February 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
8 February 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
15 February 2024
