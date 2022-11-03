В 1 сезоне сериала «Магазин Блокбастер» в американском штате Орегон уже много десятилетий держится на плаву семейная лавка видеокассет. Ее владелец Тимми Юн искренне влюблен в свою работу и в аналоговые копии фильмов. Но вот весь остальной мир давно перешел на «цифру». В век 5G-технологий, когда любое кино можно скачать из сети за пару кликов, никто не хочет выходить на улицу, чтобы взять напрокат или купить кассету. Однако Тимми твердо уверен, что его дело все еще кому-то нужно. Он понимает, что магазинчик блокбастеров может стать той самой необходимой современным людям точкой для живого общения.