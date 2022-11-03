Menu
Blockbuster 2022, season 1

Blockbuster season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Blockbuster Seasons Season 1
Blockbuster 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Blockbuster" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Магазин Блокбастер» в американском штате Орегон уже много десятилетий держится на плаву семейная лавка видеокассет. Ее владелец Тимми Юн искренне влюблен в свою работу и в аналоговые копии фильмов. Но вот весь остальной мир давно перешел на «цифру». В век 5G-технологий, когда любое кино можно скачать из сети за пару кликов, никто не хочет выходить на улицу, чтобы взять напрокат или купить кассету. Однако Тимми твердо уверен, что его дело все еще кому-то нужно. Он понимает, что магазинчик блокбастеров может стать той самой необходимой современным людям точкой для живого общения.

Series rating

5.1
Rate 11 votes
5.2 IMDb

Blockbuster List of episodes

Season 1
Pilot
Season 1 Episode 1
3 November 2022
Blockbuster Daddy
Season 1 Episode 2
3 November 2022
Evan and Trevin
Season 1 Episode 3
3 November 2022
The Itsy Bizzies
Season 1 Episode 4
3 November 2022
King of Queens
Season 1 Episode 5
3 November 2022
Parental Control
Season 1 Episode 6
3 November 2022
Intimate Angels
Season 1 Episode 7
3 November 2022
Special Guy Day
Season 1 Episode 8
3 November 2022
Thimble
Season 1 Episode 9
3 November 2022
Sh*t Storm
Season 1 Episode 10
3 November 2022
