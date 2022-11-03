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Магазин Блокбастер 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Магазин Блокбастер
Киноафиша Сериалы Магазин Блокбастер Сезоны Сезон 1

Blockbuster 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Магазин Блокбастер»

В 1 сезоне сериала «Магазин Блокбастер» в американском штате Орегон уже много десятилетий держится на плаву семейная лавка видеокассет. Ее владелец Тимми Юн искренне влюблен в свою работу и в аналоговые копии фильмов. Но вот весь остальной мир давно перешел на «цифру». В век 5G-технологий, когда любое кино можно скачать из сети за пару кликов, никто не хочет выходить на улицу, чтобы взять напрокат или купить кассету. Однако Тимми твердо уверен, что его дело все еще кому-то нужно. Он понимает, что магазинчик блокбастеров может стать той самой необходимой современным людям точкой для живого общения.

Рейтинг сериала

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5.1 IMDb
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Список серий сериала Магазин Блокбастер График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилотный эпизод Pilot
Сезон 1 Серия 1
3 ноября 2022
Папочка из магазина Блокбастер Blockbuster Daddy
Сезон 1 Серия 2
3 ноября 2022
Эван и Тревин Evan and Trevin
Сезон 1 Серия 3
3 ноября 2022
Премия для малого бизнеса The Itsy Bizzies
Сезон 1 Серия 4
3 ноября 2022
Король королев King of Queens
Сезон 1 Серия 5
3 ноября 2022
Родительский контроль Parental Control
Сезон 1 Серия 6
3 ноября 2022
Коллекция ангелов Intimate Angels
Сезон 1 Серия 7
3 ноября 2022
Особенный день Special Guy Day
Сезон 1 Серия 8
3 ноября 2022
Наперсток Thimble
Сезон 1 Серия 9
3 ноября 2022
По уши в дерьме Sh*t Storm
Сезон 1 Серия 10
3 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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