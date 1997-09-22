В 1 сезоне сериала «Полицейский во времени» в центре событий – необычный сотрудник правоохранительных органов по имени Джек Логан. Он умеет путешествовать во времени и ловит преступников, желающих изменить прошлое. Наглый и бесстрашный полицейский из 2007 года представляет для таких людей большую опасность. Джек отправляется в Лондон 1888 года в поисках гения-убийцы, который занял место Джека Потрошителя, затем вместе с отставным офицером перемещается в 1977 год, чтобы раскрыть дело о неудавшемся похищении алмазов, а после попадает в 1956 год, чтобы помешать преследователю убить актрису, чей сын должен стать президентом США.