Timecop 1997 - 1998, season 1

Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 September 1997
Production year 1997
Number of episodes 9
Runtime 6 hours 27 minutes
В 1 сезоне сериала «Полицейский во времени» в центре событий – необычный сотрудник правоохранительных органов по имени Джек Логан. Он умеет путешествовать во времени и ловит преступников, желающих изменить прошлое. Наглый и бесстрашный полицейский из 2007 года представляет для таких людей большую опасность. Джек отправляется в Лондон 1888 года в поисках гения-убийцы, который занял место Джека Потрошителя, затем вместе с отставным офицером перемещается в 1977 год, чтобы раскрыть дело о неудавшемся похищении алмазов, а после попадает в 1956 год, чтобы помешать преследователю убить актрису, чей сын должен стать президентом США.

6.2
12 votes
6.3 IMDb

A Rip in Time
Season 1 Episode 1
22 September 1997
The Heist
Season 1 Episode 2
29 September 1997
Stalker
Season 1 Episode 3
6 October 1997
Public Enemy
Season 1 Episode 4
13 October 1997
Rocket Science
Season 1 Episode 5
20 October 1997
Alternate World
Season 1 Episode 6
20 June 1998
Lost Voyage
Season 1 Episode 7
27 June 1998
D.O.A.
Season 1 Episode 8
11 July 1998
The Future, Jack, the Future
Season 1 Episode 9
18 July 1998
