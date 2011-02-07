В 1 сезоне сериала «Власть закона» Тереза Колвин, первая женщина-суперинтендант в городе, выступает за создание городской оперативной группы по борьбе с коррупцией для расследования дела олдермена Ронина Гиббонса, строительного магната, который подался в политику. Тем временем бывший напарник Колвин и выдающийся сотрудник полицейского управления Чикаго Джерек Високи занимается расследованием дела, связанного с подозрительным убийством в Грант-парке, вместе со своим новым сослуживцем Калебом Эверсом. Также в команде Джерека находится его племянница Вонда, ее партнер Исаак Джойнер и ирландец Лиам Хеннесси.