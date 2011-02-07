Menu
The Chicago Code 2011, season 1

The Chicago Code
Season premiere 7 February 2011
Production year 2011
Number of episodes 13
Runtime 13 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Власть закона» Тереза Колвин, первая женщина-суперинтендант в городе, выступает за создание городской оперативной группы по борьбе с коррупцией для расследования дела олдермена Ронина Гиббонса, строительного магната, который подался в политику. Тем временем бывший напарник Колвин и выдающийся сотрудник полицейского управления Чикаго Джерек Високи занимается расследованием дела, связанного с подозрительным убийством в Грант-парке, вместе со своим новым сослуживцем Калебом Эверсом. Также в команде Джерека находится его племянница Вонда, ее партнер Исаак Джойнер и ирландец Лиам Хеннесси.

7.5
7.7 IMDb

Season 1
Pilot
Season 1 Episode 1
7 February 2011
Hog Butcher
Season 1 Episode 2
14 February 2011
Gillis, Chase & Babyface
Season 1 Episode 3
21 February 2011
Cabrini-Green
Season 1 Episode 4
28 February 2011
O'Leary's Cow
Season 1 Episode 5
7 March 2011
The Gold Coin Kid
Season 1 Episode 6
14 March 2011
Black Hand and the Shotgun Man
Season 1 Episode 7
21 March 2011
Wild Onions
Season 1 Episode 8
11 April 2011
St. Valentine's Day Massacre
Season 1 Episode 9
18 April 2011
Bathhouse & Hinky Dink
Season 1 Episode 10
2 May 2011
Black Sox
Season 1 Episode 11
9 May 2011
Greylord & Gambat
Season 1 Episode 12
16 May 2011
Mike Royko's Revenge
Season 1 Episode 13
23 May 2011
