В 1 сезоне сериала «187 Детройт» детективы Вашингтон и Фитч расследуют двойное убийство в аптеке, пытаясь определить, связано ли это преступление с похищением наркотических веществ или мотив заключается в чем-то другом. Тем временем Лонгфорд и Махаджан идут по следу убийцы адвоката, который успел нажить огромное количество врагов. Когда оба случая пересекаются, полицейским приходится вступить в схватку со временем, чтобы опередить злоумышленников и остановить череду убийств. Кульминацией расследования становится погоня на высокой скорости и опасное противостояние, во время которого детективы окажутся в опасности.