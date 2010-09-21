Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Detroit 1-8-7 2010 - 2011, season 1

Detroit 1-8-7 season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Detroit 1-8-7 Seasons Season 1
Detroit 1-8-7 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 September 2010
Production year 2010
Number of episodes 18
Runtime 18 hours 0 minute
"Detroit 1-8-7" season 1 description

В 1 сезоне сериала «187 Детройт» детективы Вашингтон и Фитч расследуют двойное убийство в аптеке, пытаясь определить, связано ли это преступление с похищением наркотических веществ или мотив заключается в чем-то другом. Тем временем Лонгфорд и Махаджан идут по следу убийцы адвоката, который успел нажить огромное количество врагов. Когда оба случая пересекаются, полицейским приходится вступить в схватку со временем, чтобы опередить злоумышленников и остановить череду убийств. Кульминацией расследования становится погоня на высокой скорости и опасное противостояние, во время которого детективы окажутся в опасности.

Series rating

7.5
Rate 11 votes
7.6 IMDb

"Detroit 1-8-7" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Pharmacy Double/Bullet Train
Season 1 Episode 1
21 September 2010
Local Hero/Overboard
Season 1 Episode 2
28 September 2010
Nobody's Home/Unknown Soldier
Season 1 Episode 3
5 October 2010
Royal Bubbles/Needle Drop
Season 1 Episode 4
12 October 2010
Murder in Greektown/High School Confidential
Season 1 Episode 5
19 October 2010
Lost Child/Murder 101
Season 1 Episode 6
26 October 2010
Broken Engagement/Trashman
Season 1 Episode 7
9 November 2010
Déjà Vu/All In
Season 1 Episode 8
16 November 2010
Home Invasion/Drive-by
Season 1 Episode 9
30 November 2010
Shelter
Season 1 Episode 10
7 December 2010
Ice Man/Malibu
Season 1 Episode 11
4 January 2011
Key to the City
Season 1 Episode 12
11 January 2011
Road to Nowhere
Season 1 Episode 13
1 February 2011
Beaten/Cover Letter
Season 1 Episode 14
8 February 2011
Legacy/Drag City
Season 1 Episode 15
15 February 2011
Stone Cold
Season 1 Episode 16
8 March 2011
Motor City Blues
Season 1 Episode 17
15 March 2011
Blackout
Season 1 Episode 18
20 March 2011
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more