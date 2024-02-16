В 1 сезоне сериала «ГДР» события разворачиваются в начале девяностых, во времена, когда Михаил Горбачев начал воплощать план перестройки, который привел к необратимым последствиям и краху большой державы. В центре событий оказывается офицер и разведчик, который готов отражать любые удары судьбы. Александр Нечаев стал фигурантом операции, спланированной спецслужбами нескольких государств. За месяцы, которые герой провел в Германии в момент слома системы мироустройства, Нечаев изменился. Он перестал понимать, кто на его стороне, а от кого следует держаться подальше. Однако до последнего герой отстаивает честь родной страны.