Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

GDR 2023 - 2024, season 1

GDR season 1 poster
Kinoafisha TV Shows GDR Seasons Season 1
GDR 16+
Title Сезон 1
Season premiere 16 February 2024
Production year 2024
Number of episodes 14
Runtime 11 hours 40 minutes
"GDR" season 1 description

В 1 сезоне сериала «ГДР» события разворачиваются в начале девяностых, во времена, когда Михаил Горбачев начал воплощать план перестройки, который привел к необратимым последствиям и краху большой державы. В центре событий оказывается офицер и разведчик, который готов отражать любые удары судьбы. Александр Нечаев стал фигурантом операции, спланированной спецслужбами нескольких государств. За месяцы, которые герой провел в Германии в момент слома системы мироустройства, Нечаев изменился. Он перестал понимать, кто на его стороне, а от кого следует держаться подальше. Однако до последнего герой отстаивает честь родной страны.

Series rating

6.4
Rate 15 votes
6.3 IMDb

GDR List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
16 February 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
16 February 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
16 February 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
16 February 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
16 February 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
16 February 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
16 February 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
16 February 2024
Серия 9
Season 1 Episode 9
16 February 2024
Серия 10
Season 1 Episode 10
16 February 2024
Серия 11
Season 1 Episode 11
16 February 2024
Серия 12
Season 1 Episode 12
16 February 2024
Серия 13
Season 1 Episode 13
16 February 2024
Серия 14
Season 1 Episode 14
16 February 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more