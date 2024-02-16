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ГДР 2023 - 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала ГДР
Киноафиша Сериалы ГДР Сезоны Сезон 1

GDR 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 февраля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 14
Продолжительность сезона 11 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «ГДР»

В 1 сезоне сериала «ГДР» события разворачиваются в начале девяностых, во времена, когда Михаил Горбачев начал воплощать план перестройки, который привел к необратимым последствиям и краху большой державы. В центре событий оказывается офицер и разведчик, который готов отражать любые удары судьбы. Александр Нечаев стал фигурантом операции, спланированной спецслужбами нескольких государств. За месяцы, которые герой провел в Германии в момент слома системы мироустройства, Нечаев изменился. Он перестал понимать, кто на его стороне, а от кого следует держаться подальше. Однако до последнего герой отстаивает честь родной страны.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала ГДР График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 февраля 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 февраля 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 февраля 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 февраля 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
16 февраля 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
16 февраля 2024
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
16 февраля 2024
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
16 февраля 2024
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
16 февраля 2024
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
16 февраля 2024
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
16 февраля 2024
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
16 февраля 2024
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
16 февраля 2024
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
16 февраля 2024
График выхода всех сериалов
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