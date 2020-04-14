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Lie hu season 1 watch online

Lie hu season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Lie hu Seasons Season 1
Lie hu 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 April 2020
Production year 2020
Number of episodes 46
Runtime 46 hours 0 minute
"Lie hu" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Охота на лис» одаренный молодой следователь Ся Юань устраивается на службу в только что созданный новый отдел китайской полиции по борьбе с экономическими преступлениями. Коллеги ценят его за прямоту, честность, а главное – за уникальный острый ум. Редкие дедуктивные и математические способности помогают ему распутывать дела, перед которыми пасуют остальные агенты. Однажды он сталкивается с Ван Болинем – бизнесменом, который уже не в первый раз подозревается в финансовых махинациях, но постоянно уходит от правосудия. Между мужчинами начинается противостояние двух равновеликих интеллектов.

Series rating

6.0
Rate 11 votes
6.1 IMDb

"Lie hu" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
14 April 2020
Episode 2
Season 1 Episode 2
14 April 2020
Episode 3
Season 1 Episode 3
15 April 2020
Episode 4
Season 1 Episode 4
15 April 2020
Episode 5
Season 1 Episode 5
16 April 2020
Episode 6
Season 1 Episode 6
16 April 2020
Episode 7
Season 1 Episode 7
17 April 2020
Episode 8
Season 1 Episode 8
17 April 2020
Episode 9
Season 1 Episode 9
18 April 2020
Episode 10
Season 1 Episode 10
18 April 2020
Episode 11
Season 1 Episode 11
19 April 2020
Episode 12
Season 1 Episode 12
19 April 2020
Episode 13
Season 1 Episode 13
20 April 2020
Episode 14
Season 1 Episode 14
20 April 2020
Episode 15
Season 1 Episode 15
20 April 2020
Episode 16
Season 1 Episode 16
21 April 2020
Episode 17
Season 1 Episode 17
21 April 2020
Episode 18
Season 1 Episode 18
22 April 2020
Episode 19
Season 1 Episode 19
22 April 2020
Episode 20
Season 1 Episode 20
23 April 2020
Episode 21
Season 1 Episode 21
23 April 2020
Episode 22
Season 1 Episode 22
24 April 2020
Episode 23
Season 1 Episode 23
24 April 2020
Episode 24
Season 1 Episode 24
25 April 2020
Episode 25
Season 1 Episode 25
25 April 2020
Episode 26
Season 1 Episode 26
26 April 2020
Episode 27
Season 1 Episode 27
26 April 2020
Episode 28
Season 1 Episode 28
27 April 2020
Episode 29
Season 1 Episode 29
27 April 2020
Episode 30
Season 1 Episode 30
28 April 2020
Episode 31
Season 1 Episode 31
28 April 2020
Episode 32
Season 1 Episode 32
29 April 2020
Episode 33
Season 1 Episode 33
29 April 2020
Episode 34
Season 1 Episode 34
30 April 2020
Episode 35
Season 1 Episode 35
30 April 2020
Episode 36
Season 1 Episode 36
1 May 2020
Episode 37
Season 1 Episode 37
1 May 2020
Episode 38
Season 1 Episode 38
2 May 2020
Episode 39
Season 1 Episode 39
2 May 2020
Episode 40
Season 1 Episode 40
3 May 2020
Episode 41
Season 1 Episode 41
3 May 2020
Episode 42
Season 1 Episode 42
4 May 2020
Episode 43
Season 1 Episode 43
4 May 2020
Episode 44
Season 1 Episode 44
5 May 2020
Episode 45
Season 1 Episode 45
5 May 2020
Episode 46
Season 1 Episode 46
5 May 2020
TV series release schedule
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