В 1 сезоне сериала «Охота на лис» одаренный молодой следователь Ся Юань устраивается на службу в только что созданный новый отдел китайской полиции по борьбе с экономическими преступлениями. Коллеги ценят его за прямоту, честность, а главное – за уникальный острый ум. Редкие дедуктивные и математические способности помогают ему распутывать дела, перед которыми пасуют остальные агенты. Однажды он сталкивается с Ван Болинем – бизнесменом, который уже не в первый раз подозревается в финансовых махинациях, но постоянно уходит от правосудия. Между мужчинами начинается противостояние двух равновеликих интеллектов.