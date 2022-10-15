В 1 сезоне сериала «Девятый вал» преуспевающий химик по имени Алик разводится с супругой. Дочка Соня остается с отцом, а вскоре в жизни мужчины появляется и новая возлюбленная – девушка Мира, которая мечтает выйти за него замуж. Однажды Алик решает уволиться и открыть собственное предприятие – производить полимеры на заводе в родном маленьком городе. Но там его ждет сюрприз: едва приехав, он встречает Евгению – женщину, которую он любил всю свою жизнь. Однако в юности родители помешали их воссоединению, а теперь у Жени есть и своя семья. Увидев свою первую любовь, он понимает, что все еще ее не забыл.