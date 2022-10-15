Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Devyatyy val 2022, season 1

Devyatyy val season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Devyatyy val Seasons Season 1
Девятый вал 12+
Title Сезон 1
Season premiere 15 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Devyatyy val" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Девятый вал» преуспевающий химик по имени Алик разводится с супругой. Дочка Соня остается с отцом, а вскоре в жизни мужчины появляется и новая возлюбленная – девушка Мира, которая мечтает выйти за него замуж. Однажды Алик решает уволиться и открыть собственное предприятие – производить полимеры на заводе в родном маленьком городе. Но там его ждет сюрприз: едва приехав, он встречает Евгению – женщину, которую он любил всю свою жизнь. Однако в юности родители помешали их воссоединению, а теперь у Жени есть и своя семья. Увидев свою первую любовь, он понимает, что все еще ее не забыл.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Devyatyy val" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
15 October 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
15 October 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
15 October 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 October 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more