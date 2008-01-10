Menu
Fairy Tales 2008, season 1

Season premiere 10 January 2008
Production year 2008
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute
"Fairy Tales" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Сказки для взрослых» в центре событий оказываются герои известных европейских сказок, живущие в современном мире. Их жизнь кажется обыденной и скучной, но на самом деле в каждом из них узнается знакомый каждому с самого детства архетип. Одинокая домохозяйка по имени Шеннон ищет прибежища в вымышленном мире романтических сериалов. Симпатичная уборщица Синди работает в чужих домах, представляя себя в роли Золушки XXI века. Тем временем популярная рок-группа «Серенький козлик» сталкивается с непредвиденными проблемами во время гастролей, а теннисист Джимми пытается поймать удачу за хвост.

Series rating

6.5
Rate 12 votes
6.7 IMDb

"Fairy Tales" season 1 list of episodes.

Season 1
Rapunzel
Season 1 Episode 1
10 January 2008
Cinderella
Season 1 Episode 2
17 January 2008
The Empress's New Clothes
Season 1 Episode 3
24 January 2008
Billy Goat
Season 1 Episode 4
31 January 2008
