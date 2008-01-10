В 1 сезоне сериала «Сказки для взрослых» в центре событий оказываются герои известных европейских сказок, живущие в современном мире. Их жизнь кажется обыденной и скучной, но на самом деле в каждом из них узнается знакомый каждому с самого детства архетип. Одинокая домохозяйка по имени Шеннон ищет прибежища в вымышленном мире романтических сериалов. Симпатичная уборщица Синди работает в чужих домах, представляя себя в роли Золушки XXI века. Тем временем популярная рок-группа «Серенький козлик» сталкивается с непредвиденными проблемами во время гастролей, а теннисист Джимми пытается поймать удачу за хвост.