В 1 сезоне сериала «Букмекер» события разворачиваются в Лос-Анджелесе. Мужчина средних лет, много лет отдавший работе в букмекерской конторе, пытается выжить перед лицом надвигающейся легализации спортивных ставок. Герою необходимо выстроить отношения с клиентами, близкими и сослуживцами, а также изменить свой образ жизни, в связи с которым ему приходится мотаться по всем районам города. Мужчина попадает во множество комичных ситуаций, решает проблемы, меняет свой взгляд на окружающий мир и постепенно учится адаптироваться в постоянно меняющейся действительности.