Bookie 2023, season 1

Bookie
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 30 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 20 minutes
"Bookie" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Букмекер» события разворачиваются в Лос-Анджелесе. Мужчина средних лет, много лет отдавший работе в букмекерской конторе, пытается выжить перед лицом надвигающейся легализации спортивных ставок. Герою необходимо выстроить отношения с клиентами, близкими и сослуживцами, а также изменить свой образ жизни, в связи с которым ему приходится мотаться по всем районам города. Мужчина попадает во множество комичных ситуаций, решает проблемы, меняет свой взгляд на окружающий мир и постепенно учится адаптироваться в постоянно меняющейся действительности.

Series rating

7.3
Rate 12 votes
7.5 IMDb

Bookie List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
30 November 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
30 November 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
7 December 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
7 December 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
14 December 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
14 December 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
21 December 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
21 December 2023
