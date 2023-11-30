Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Букмекер 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Букмекер
Киноафиша Сериалы Букмекер Сезоны Сезон 1

Bookie
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Букмекер»

В 1 сезоне сериала «Букмекер» события разворачиваются в Лос-Анджелесе. Мужчина средних лет, много лет отдавший работе в букмекерской конторе, пытается выжить перед лицом надвигающейся легализации спортивных ставок. Герою необходимо выстроить отношения с клиентами, близкими и сослуживцами, а также изменить свой образ жизни, в связи с которым ему приходится мотаться по всем районам города. Мужчина попадает во множество комичных ситуаций, решает проблемы, меняет свой взгляд на окружающий мир и постепенно учится адаптироваться в постоянно меняющейся действительности.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Букмекер График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
30 ноября 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
30 ноября 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
7 декабря 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
7 декабря 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
14 декабря 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
14 декабря 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
21 декабря 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
21 декабря 2023
График выхода всех сериалов
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше