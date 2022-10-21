В 1 сезоне сериала «Они: Легенда о Боге грома» в центре событий оказывается маленькая и невероятно смелая девочка, которая должна защитить деревенских жителей от вторжения разъяренных демонов. Дочери одного из богов Онари досталась непростая миссия. Она должна будет последовать примеру героев из японской мифологии и спасти свою деревню от злых сил. Но для этого главной героине требуется раскрыть свои уникальные способности. Храбрая юная девчонка оказывается между двух разъединенных миров. Ей предстоит пережить немало захватывающих приключений и столкнуться с серьезными испытаниями.