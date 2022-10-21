Menu
ONI 2022, season 1

ONI 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 36 minutes
"ONI" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Они: Легенда о Боге грома» в центре событий оказывается маленькая и невероятно смелая девочка, которая должна защитить деревенских жителей от вторжения разъяренных демонов. Дочери одного из богов Онари досталась непростая миссия. Она должна будет последовать примеру героев из японской мифологии и спасти свою деревню от злых сил. Но для этого главной героине требуется раскрыть свои уникальные способности. Храбрая юная девчонка оказывается между двух разъединенных миров. Ей предстоит пережить немало захватывающих приключений и столкнуться с серьезными испытаниями.

Series rating

7.9
Rate 13 votes
8 IMDb

ONI List of episodes

Season 1
Puterea lui Onari
Season 1 Episode 1
21 October 2022
Zeii furtunii
Season 1 Episode 2
21 October 2022
Adevărul
Season 1 Episode 3
21 October 2022
Apare Luna Demonilor
Season 1 Episode 4
21 October 2022
