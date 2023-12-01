Menu
Kesha dolzhen umeret season 1 watch online

Kesha dolzhen umeret season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Kesha dolzhen umeret Seasons Season 1
Kesha dolzhen umeret 18+
Title Сезон 1
Season premiere 1 December 2023
Production year 2023
Number of episodes 7
Runtime 5 hours 36 minutes
"Kesha dolzhen umeret" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Кеша» успешный архитектор и просто харизматичный мужчина Иннокентий Мельников три раза связывал себя супружескими узами. Все три брака закончились разводом, однако в жизни своих женщин – Лены, Юли и Варвары – он продолжает быть главным мужчиной. Кеша оказывает им помощь, поддерживает связь и периодически спит. Однако жизнь вносит свои коррективы в эту удобную схему, когда в жизни Кеши появляется еще одна любовница – Алла. И женщин Кеши ужасает даже не столько то, что ни одна из них не станет для него единственной, сколько то, что новая возлюбленная Кеши принадлежит к совсем другому «кругу».

Series rating

6.1
Rate 13 votes
6.2 IMDb

"Kesha dolzhen umeret" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 December 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 December 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
8 December 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 December 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
22 December 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
29 December 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
5 January 2024
