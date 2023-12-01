В 1 сезоне сериала «Кеша» успешный архитектор и просто харизматичный мужчина Иннокентий Мельников три раза связывал себя супружескими узами. Все три брака закончились разводом, однако в жизни своих женщин – Лены, Юли и Варвары – он продолжает быть главным мужчиной. Кеша оказывает им помощь, поддерживает связь и периодически спит. Однако жизнь вносит свои коррективы в эту удобную схему, когда в жизни Кеши появляется еще одна любовница – Алла. И женщин Кеши ужасает даже не столько то, что ни одна из них не станет для него единственной, сколько то, что новая возлюбленная Кеши принадлежит к совсем другому «кругу».