Kinoafisha TV Shows Fire Country Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Fire Country

  • Vancouver, British Columbia, Canada

Iconic scenes & Locations

Studio
Vancouver Film Studios, Vancouver, British Columbia, Canada
Filming City
Maple Ridge, British Columbia, Canada
Filming Dates

  • 16 March 2022 - 1 April 2022
  • 11 December 2023 - 4 April 2024
  • 11 July 2024 - 26 February 2025
