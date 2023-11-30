В 1 сезоне сериала «Готовые» действие происходит в Лас-Вегасе, где всегда царит атмосфера беззаботности. Жители города веселятся в барах, клубах и казино, понятия не имея, что над ними нависла смертельная угроза. С этим под силу разобраться только членам элитного подразделения экстренного реагирования. Правда, главные герои тоже позволили себе расслабиться. Они вовсю кутят на вечеринке, где алкоголь льется рекой, а красивые девушки готовы на все. Но вскоре выясняется, что обезвреженная героями взрывчатка была поддельной. Теперь команда должна в срочном порядке отыскать настоящую бомбу.