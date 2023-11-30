Menu
Obliterated 2023, season 1

Obliterated season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Obliterated Seasons Season 1
Obliterated 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 30 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 48 minutes
"Obliterated" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Готовые» действие происходит в Лас-Вегасе, где всегда царит атмосфера беззаботности. Жители города веселятся в барах, клубах и казино, понятия не имея, что над ними нависла смертельная угроза. С этим под силу разобраться только членам элитного подразделения экстренного реагирования. Правда, главные герои тоже позволили себе расслабиться. Они вовсю кутят на вечеринке, где алкоголь льется рекой, а красивые девушки готовы на все. Но вскоре выясняется, что обезвреженная героями взрывчатка была поддельной. Теперь команда должна в срочном порядке отыскать настоящую бомбу.

Series rating

6.7
Rate 11 votes
6.8 IMDb

Obliterated List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Real American Heroes
Season 1 Episode 1
30 November 2023
Born in the U.S.S.R.
Season 1 Episode 2
30 November 2023
Craps
Season 1 Episode 3
30 November 2023
Walks of Shame
Season 1 Episode 4
30 November 2023
Shots! Shots! Shots!
Season 1 Episode 5
30 November 2023
From Vegas with Love
Season 1 Episode 6
30 November 2023
Make It Rain
Season 1 Episode 7
30 November 2023
Last Call
Season 1 Episode 8
30 November 2023
