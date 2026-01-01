В 1 сезоне сериала «ZIVERT Do for love» в центре событий оказывается популярная российская поп-певица. Это история успеха молодой артистки, которая покорила всю страну своими суперхитами Life и Beverly Hills. Зрители узнают, что за маской суперстар скрывается обычная девушка, которая всю жизнь грезила сценой и долго шла к звездному олимпу. В документальном проекте представлены уникальные кадры хроники из биографии Zivert, начиная от раннего возраста и заканчивая текущим периодом ее жизни. Свое слово скажут коллеги, друзья, близкие артистки, а также ее продюсер и «творческий отец» Богдан Леонович.