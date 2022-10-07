В 1 сезоне сериала «Разговоры с убийцей: Записи Джеффри Дамера» представлена история Джеффри Дамера из первых уст. В конце 1970-х – начале 1990-х годов этот человек лишил жизни 17 несовершеннолетних мальчиков и молодых мужчин. Он совершал над ними насильственные действия сексуального характера, кроме того, его преступления содержали элементы каннибализма. Долгое время сотрудники правоохранительных органов бездействовали. Когда полиция Милуоки попала в квартиру 31-летнего Джеффри Дамера летом 1991 года, то нашла музей серийного маньяка: морозильник, где он хранил останки своих жертв.