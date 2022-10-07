Menu
Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes 2022, season 1

Original title Season 1
Season premiere 7 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 3
Runtime 2 hours 54 minutes
"Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Разговоры с убийцей: Записи Джеффри Дамера» представлена история Джеффри Дамера из первых уст. В конце 1970-х – начале 1990-х годов этот человек лишил жизни 17 несовершеннолетних мальчиков и молодых мужчин. Он совершал над ними насильственные действия сексуального характера, кроме того, его преступления содержали элементы каннибализма. Долгое время сотрудники правоохранительных органов бездействовали. Когда полиция Милуоки попала в квартиру 31-летнего Джеффри Дамера летом 1991 года, то нашла музей серийного маньяка: морозильник, где он хранил останки своих жертв.

Series rating

7.2
Rate 12 votes
7.3 IMDb

Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes List of episodes

Season 1
Sympathy for the Devil
Season 1 Episode 1
7 October 2022
Can I Take Your Picture?
Season 1 Episode 2
7 October 2022
Evil or Insane?
Season 1 Episode 3
7 October 2022
