В 1 сезоне сериала «Роман ведьмы» в издании Trouble Maker Пан Чжи-ён заслужила репутацию лучшей сотрудницы. Она не пропускает ни одной сенсации, и коллеги за спиной прозвали ее ведьмой. В свои 39 лет женщина не обзавелась ни мужем, ни детьми, ни даже друзьями. Одиночество и отсутствие близких связей она избрала сама после того, как жених бросил ее накануне свадебного торжества. Теперь Пан Чжи-ён полностью сконцентрировались на работе. Именно там она повстречала простого беззаботного юношу по имени Юн Дон-ха. В свои 25 лет он не интересуется деньгами или карьерой — вместе с приятелем герой открыл сервис по оказанию услуг...