Witch's Romance season 1 watch online

Witch's Romance season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Witch's Romance Seasons Season 1
Witch's Romance 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 April 2014
Production year 2014
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"Witch's Romance" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Роман ведьмы» в издании Trouble Maker Пан Чжи-ён заслужила репутацию лучшей сотрудницы. Она не пропускает ни одной сенсации, и коллеги за спиной прозвали ее ведьмой. В свои 39 лет женщина не обзавелась ни мужем, ни детьми, ни даже друзьями. Одиночество и отсутствие близких связей она избрала сама после того, как жених бросил ее накануне свадебного торжества. Теперь Пан Чжи-ён полностью сконцентрировались на работе. Именно там она повстречала простого беззаботного юношу по имени Юн Дон-ха. В свои 25 лет он не интересуется деньгами или карьерой — вместе с приятелем герой открыл сервис по оказанию услуг...

Series rating

7.2
Rate 13 votes
7.4 IMDb

"Witch's Romance" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
14 April 2014
Episode 2
15 April 2014
Episode 3
28 April 2014
Episode 4
29 April 2014
Episode 5
5 May 2014
Episode 6
6 May 2014
Episode 7
12 May 2014
Episode 8
13 May 2014
Episode 9
19 May 2014
Episode 10
20 May 2014
Episode 11
26 May 2014
Episode 12
27 May 2014
Episode 13
2 June 2014
Episode 14
3 June 2014
Episode 15
9 June 2014
Episode 16
10 June 2014
