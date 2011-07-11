В 1 сезоне сериала «Шпионка Мён-воль» Хан Мён-воль готова на все ради Северной Кореи, но ей поручают только незначительные задания, самым важным из которых является сопровождение генеральской дочери на концерт певца Кан-у из Южной Кореи. После выступления юная поклонница хочет, чтобы Мён-воль попросила у звезды автограф для нее, но по случайному стечению обстоятельств шпионка предотвращает нападение на звезду. После этого он хочет, чтобы она стала его личным охранником. Эта идея нравится северокорейским разведчикам. Новая цель Мён-воль — соблазнить артиста, стать его женой и перевезти на свою родину...