Myung Wol the Spy season 1 watch online

Myung Wol the Spy 16+
Season premiere 11 July 2011
Production year 2011
Number of episodes 18
Runtime 19 hours 30 minutes
В 1 сезоне сериала «Шпионка Мён-воль» Хан Мён-воль готова на все ради Северной Кореи, но ей поручают только незначительные задания, самым важным из которых является сопровождение генеральской дочери на концерт певца Кан-у из Южной Кореи. После выступления юная поклонница хочет, чтобы Мён-воль попросила у звезды автограф для нее, но по случайному стечению обстоятельств шпионка предотвращает нападение на звезду. После этого он хочет, чтобы она стала его личным охранником. Эта идея нравится северокорейским разведчикам. Новая цель Мён-воль — соблазнить артиста, стать его женой и перевезти на свою родину...

6.5
Rate 12 votes
6.7 IMDb

Episode 1
Season 1 Episode 1
11 July 2011
Episode 2
Season 1 Episode 2
12 July 2011
Episode 3
Season 1 Episode 3
18 July 2011
Episode 4
Season 1 Episode 4
19 July 2011
Episode 5
Season 1 Episode 5
25 July 2011
Episode 6
Season 1 Episode 6
26 July 2011
Episode 7
Season 1 Episode 7
1 August 2011
Episode 8
Season 1 Episode 8
2 August 2011
Episode 9
Season 1 Episode 9
8 August 2011
Episode 10
Season 1 Episode 10
9 August 2011
Episode 11
Season 1 Episode 11
16 August 2011
Episode 12
Season 1 Episode 12
22 August 2011
Episode 13
Season 1 Episode 13
23 August 2011
Episode 14
Season 1 Episode 14
29 August 2011
Episode 15
Season 1 Episode 15
30 August 2011
Episode 16
Season 1 Episode 16
5 September 2011
Episode 17
Season 1 Episode 17
6 September 2011
Episode 18
Season 1 Episode 18
6 September 2011
