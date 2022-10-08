В 1 сезоне сериала «Семь страниц страха» преподаватель Макаров читает сочинение одного из своих студентов о том, что один из его родственников является серийным убийцей. Герой проверяет несколько фактов и убеждается, что сочинение – не вымысел. Макаров пытается найти того, кто написал эту работу. Следователь Степашин ведет дело, связанное с чудовищным убийством женщины в промышленной зоне. Он тщетно пытается убедить руководство, что это дело рук серийного убийцы. Несколько лет назад преступник смог избежать наказания, и дело закрыли в связи с суицидом, который совершил главный подозреваемый.