Sem stranic straha 2022, season 1

Kinoafisha TV Shows Sem stranic straha Seasons Season 1
Семь страниц страха 12+
Title Сезон 1
Season premiere 8 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Sem stranic straha" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Семь страниц страха» преподаватель Макаров читает сочинение одного из своих студентов о том, что один из его родственников является серийным убийцей. Герой проверяет несколько фактов и убеждается, что сочинение – не вымысел. Макаров пытается найти того, кто написал эту работу. Следователь Степашин ведет дело, связанное с чудовищным убийством женщины в промышленной зоне. Он тщетно пытается убедить руководство, что это дело рук серийного убийцы. Несколько лет назад преступник смог избежать наказания, и дело закрыли в связи с суицидом, который совершил главный подозреваемый.

"Sem stranic straha" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
8 October 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
8 October 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
8 October 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
8 October 2022
