В 1 сезоне сериала «Земная дева Арджуна» главная героиня по имени Джуна больше всего на свете обожает море и стрелять из лука. Вместе со своим приятелем Токио она отправляется на побережье на мотоцикле. По дороге ребята попадают в аварию. Девочка приходит в себя в больнице. Со стороны она видит собственное тело, лежащее на операционном столе. Врачи шепчутся о том, что скажут ее маме. В этот же момент рядом с Джуной возникает парень, который называет себя Крис. Она никогда не видела его прежде. Крис готов подарить ей шанс вернуться к жизни, но ему нужно кое-что взамен. Девочка должна пообещать, что использует эту возможность на благо человечеству.