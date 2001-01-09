Menu
Chikyû shôjo Arjuna 2001, season 1

Chikyû shôjo Arjuna season 1 poster
Chikyû shôjo Arjuna
Chikyû shôjo Arjuna 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 January 2001
Production year 2001
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 25 minutes
"Chikyû shôjo Arjuna" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Земная дева Арджуна» главная героиня по имени Джуна больше всего на свете обожает море и стрелять из лука. Вместе со своим приятелем Токио она отправляется на побережье на мотоцикле. По дороге ребята попадают в аварию. Девочка приходит в себя в больнице. Со стороны она видит собственное тело, лежащее на операционном столе. Врачи шепчутся о том, что скажут ее маме. В этот же момент рядом с Джуной возникает парень, который называет себя Крис. Она никогда не видела его прежде. Крис готов подарить ей шанс вернуться к жизни, но ему нужно кое-что взамен. Девочка должна пообещать, что использует эту возможность на благо человечеству.

Series rating

6.8
Rate 11 votes
6.9 IMDb

"Chikyû shôjo Arjuna" season 1 list of episodes.

Season 1
The Drop of Time
Season 1 Episode 1
9 January 2001
The Blue Light
Season 1 Episode 2
16 January 2001
Tear of the Forest
Season 1 Episode 3
23 January 2001
Transmigration
Season 1 Episode 4
30 January 2001
The Small Voices
Season 1 Episode 5
6 February 2001
The First One
Season 1 Episode 6
13 February 2001
The Invisible Words
Season 1 Episode 7
20 February 2001
The Distant Rain
Season 1 Episode 8
27 February 2001
Before Birth
Season 1 Episode 9
6 March 2001
The Flickering Gene
Season 1 Episode 10
13 March 2001
The Day of No Return
Season 1 Episode 11
20 March 2001
The Death of a Nation
Season 1 Episode 12
27 March 2001
The Here and Now
Season 1 Episode 13
25 October 2001
