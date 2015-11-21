В 1 сезоне сериала «Сломанные судьбы» молодожены Вера и Рома были сиротами и воспитывались в интернате. Создав семью, они мечтали дать своим будущим детям то, чего не было у них самих, – крепкий тыл со стороны отца и матери. Но сказочной истории не получилось. Спустя некоторое время после того, как Вера забеременела, Рома угодил в тюрьму. Молодой девушке пришлось самой справляться с трудностями, свалившимися на ее хрупкие плечи. Вскоре она решает порвать отношения с Ромой. Вера выходит замуж за отличного мужчину. Но Роман вскоре оказывается на свободе. Он зол и намерен превратить жизнь бывшей супруги в настоящий ад.