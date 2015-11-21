Menu
Slomannye sudby 2015, season 1

Slomannye sudby season 1 poster
Сломанные судьбы 12+
Title Сезон 1
Season premiere 21 November 2015
Production year 2015
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Slomannye sudby" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Сломанные судьбы» молодожены Вера и Рома были сиротами и воспитывались в интернате. Создав семью, они мечтали дать своим будущим детям то, чего не было у них самих, – крепкий тыл со стороны отца и матери. Но сказочной истории не получилось. Спустя некоторое время после того, как Вера забеременела, Рома угодил в тюрьму. Молодой девушке пришлось самой справляться с трудностями, свалившимися на ее хрупкие плечи. Вскоре она решает порвать отношения с Ромой. Вера выходит замуж за отличного мужчину. Но Роман вскоре оказывается на свободе. Он зол и намерен превратить жизнь бывшей супруги в настоящий ад.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Slomannye sudby" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
21 November 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
21 November 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
21 November 2015
Серия 4
Season 1 Episode 4
21 November 2015
