В 1 сезоне сериала «Императрица» император Австрии Франц приезжает знакомиться со своей нареченной невестой Еленой. Однако его внимание неожиданно привлекает ее юная и очаровательная сестра Елизавета. Несмотря на предыдущие договоренности, именно эту девушку он делает своей супругой и императрицей. В народе новую правительницу так любят, что называют не иначе как Сисси. Однако во дворце у девушки не так много сторонников. Ее все еще молодая и властная свекровь Софи перетягивает одеяло на себя, пытаясь влиять на Франца. А брат императора Макси и вовсе планирует переворот, а заодно подбивает клинья к Елизавете.