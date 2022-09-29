Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Die Kaiserin 2022, season 1

Die Kaiserin season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Die Kaiserin Seasons Season 1
Die Kaiserin 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 29 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Die Kaiserin" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Императрица» император Австрии Франц приезжает знакомиться со своей нареченной невестой Еленой. Однако его внимание неожиданно привлекает ее юная и очаровательная сестра Елизавета. Несмотря на предыдущие договоренности, именно эту девушку он делает своей супругой и императрицей. В народе новую правительницу так любят, что называют не иначе как Сисси. Однако во дворце у девушки не так много сторонников. Ее все еще молодая и властная свекровь Софи перетягивает одеяло на себя, пытаясь влиять на Франца. А брат императора Макси и вовсе планирует переворот, а заодно подбивает клинья к Елизавете.

Series rating

7.6
Rate 12 votes
7.8 IMDb

Die Kaiserin List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Ein Platz in der Welt
Season 1 Episode 1
29 September 2022
Die Ankunft
Season 1 Episode 2
29 September 2022
Die Hochzeit
Season 1 Episode 3
29 September 2022
Die Jagd
Season 1 Episode 4
29 September 2022
Die Schuhe
Season 1 Episode 5
29 September 2022
Der Gott, den man die Freiheit nennt
Season 1 Episode 6
29 September 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more